محكمة إسرائيلية تحتفظ باعتقال محافظ القدس بانتظار استئناف المخابرات

قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، مساء الأربعاء، بالإفراج عن محافظ المدينة عدنان غيث، دون شروط، بعد ساعات من اعتقاله، بحسب مصادر إعلامية.

وأفادت المصادر التي حضرت الجلسة، وفضلت عدم نشر أسمائها، بأنّ ”قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية قرر الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث دون شروط، ولكن تنفيد قرار الإفراج مجمد لمنح المخابرات فرصة تقديم استئناف على القرار“.

وأشارت إلى أنّ ”المحكمة أمهلت المخابرات حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت القدس (16.00 تغ)، لتقديم الاستئناف، وفي حال لم تقدم الاستئناف سيتم الإفراج عن محافظ القدس“.

وصباح اليوم، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 22 فلسطينيًا، بينهم المحافظ غيث، والمحامي المختص بقضايا القدس مدحت ديبة، دون ذكر السبب، حيث سبق لها اعتقال المحافظ غيث، في الماضي، عدة مرات.

وصعدت الشرطة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة من عمليات الاعتقال في مدينة القدس.