الحكومة الفلسطينية ترفض استلام أموال الضرائب ”منقوصة“ من إسرائيل 

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، رفضها استلام أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل، إثر خصم الأخيرة جزءًا منها.

جاء ذلك، في تصريحات إعلامية أدلى بها رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمد الله، عقب افتتاح مشاريع حكومية في بلدة دورا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال الحمد الله: ”أرجعنا يوم أمس الثلاثاء، أموال المقاصة للجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 42 مليون شيكل (ما يعادل نحو 11.53 مليون دولار)“.

وأضاف ”كان هناك قرار من القيادة الفلسطينية برفض استلام الأموال منقوصة، وهو ما تم فعليًا“.

وتحوّل إسرائيل نهاية كل شهر أموال ”المقاصة“ التي تجبيها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 – 192 مليون دولار).

وفي 17 فبراير/ شباط الجاري، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار سنويًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءًا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.