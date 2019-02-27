القضاء العراقي يمنع البرلمان من التصويت على منصب وزير الدفاع

أعلن القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، عن إيقاف إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع، لحين حسم الدعوى المقامة من قبل المرشح السابق فيصل الجربا.

جاء ذلك بعد أن رفض البرلمان العراقي تمرير الجربا في جلسته التي عقدت نهاية العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكمة الاتحادية في العراق إياس الساموك في بيان، إن ”المحكمة أوقفت إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم دعوى فيصل فنر الجربا، مضيفًا أن ”وكيل المدعي قدم طلبًا إلى المحكمة الاتحادية العليا يطلب إصدار حكم ولائي بإيقاف إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم الدعوى، وهو ما استجابت له المحكمة“.

وأضاف الساموك، أن ”المحكمة كلّفت ثلاثة خبراء من الأدلة الجنائية كي يؤدوا خبرتهم في الدعوى لتقديم تقريرهم بشأنها، مشيرًا إلى أن ”المحكمة حلّفت الخبراء اليمين القانونية“.

وحسب البيان فإن ”الخبراء سيحسبون عدد النواب الحاضرين في الجلسة، وعدد الأصوات التي حصل عليها المدعي في تلك الجلسة، بالإضافة إلى مدة احتساب الأصوات مقارنة مع حركة الكاميرا، وهل قام مقررو الجلسة بتبليغ الرئاسة بعدد الأصوات أو لا“.

وما زال الجدل يحتدم في العراق بشأن أربعة مناصب وزارية متبقية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وهي: الداخلية والدفاع والتربية والعدل، إذ ما زالت الخلافات بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي يدعم المرشح هشام الدراجي للمنصب، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي الذي يدعم الجربا تحول دون استكمال هذا الملف، وسط دعوات لإنهائها مع بداية الفصل التشريعي الثاني مطلع الشهر المقبل.