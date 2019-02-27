العراق..“الملتقى الوطني“ يعقد اليوم بحضور الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية  

كشف القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار، حيدر الملا، عن عقد ”الملتقى الوطني“، اليوم الأربعاء، بحضور الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية.

وقال الملا لـ“إرم نيوز“ إن ”الملتقى سيعقد عصر اليوم، وهو عبارة عن اجتماع موسع في منزل رئيس الجمهورية برهم صالح، يحضره الرئاسات الثلاثة (رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية)، وجميع قادة الكتل والأحزاب السياسية“.

وأضاف القيادي في تحالف الإصلاح أن ”أبرز ما ستتم مناقشته في (الملتقى الوطني) استكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي والقضايا الخلافية بين القوى السياسية وملف تواجد قوات التحالف الدولي في العراق“.

ويواصل ممثلون عن التحالفين السياسيين الرئيسيين في العاصمة العراقية بغداد، (سائرون والفتح) بزعامة مقتدى الصدر وهادي العامري، مشاوراتهم حيال ملف استكمال الحكومة العراقية التي تدخل قريبًا شهرها الرابع من دون أن تحسم ملف حقائبها الأربع المتبقية، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية.

فيما تحاول كتل سياسية عراقية مقربة من إيران، استثمار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ سحب قواته من سوريا، لتجديد المطالبة بجدولة انسحاب القوات الأجنبية، وفي مقدمتها الأمريكية من العراق، وسط مخاوف جهات سياسية أخرى ومواطنين من زيادة النفوذ الإيراني، حال انسحبت أمريكا بشكل نهائي من البلاد، وفق مراقبين.

يذكر أن الولايات المتحدة حذرت في وقت سابق، من خطورة إقدام العراق على تشريع أي قانون برلماني يجبر القوات الأجنبية على الخروج من البلد، مؤكدة أن قرارات كهذه من شأنها التسبب بأضرار بالغة بين الطرفين.