من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية.. قرار بتأسيس محاكم طوارئ في السودان

أصدر رئيس القضاء السوداني عبد المجيد إدريس اليوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل محاكم طوارئ في كافة ولايات السودان.

وجاء القرار بعد ساعات من إصدار النائب العام السوداني عمر أحمد محمد، قرارًا بتأسيس نيابات طوارئ في العاصمة الخرطوم وكافة الولايات الـ18.

وذكرت الوكالة السودانية الرسمية للأنباء، أن رئيس القضاء أصدر قرارًا بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية في كافة الولايات.

وأضافت أن القرار يستند إلى قانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة، وأمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2019، الصادر من رئيس الجمهورية، في 25 من شهر فبراير/ شباط الجاري.

وتختص هذه المحاكم بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية.

وأصدر البشير، يوم أمس الإثنين، 4 أوامر طوارئ، تضمنت ”إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص“.

وقد شملت الأوامر ”حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها، أو أي من أجهزتها أو العاملين فيها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات“.

وتشهد مدن سودانية، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وسقط خلال الاحتجاجات الشعبية، التي شهد بعضها أعمال عنف، 32 قتيلًا، بحسب أحدث إحصاء حكومي، في حين قالت منظمة العفو الدولية، في الـ11 من شهر فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.