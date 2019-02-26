العراق.. الوقف السُّني يتهم نظيره الشيعي بمحاولة السيطرة على مراقده في الموصل

قال ديوان الوقف السُّني في محافظة نينوى شمال العراق، اليوم الثلاثاء، إن نظيره الشيعي، طالبه بعدم صيانة 17 مرقدًا ومقامًا داخل مدينة الموصل مركز المحافظة، بحجة أنها تعود له.

وجاء ذلك على لسان مدير دائرة الوقف السُّني في نينوى أبو بكر كنعان، في رسالة رسمية موجهة إلى ديوان الوقف السُّني في العاصمة بغداد.

ويرتبط ديوانا الوقفين الشيعي والسُّني بمجلس الوزراء العراقي، ويتوليان تنظيم الأمور الإدارية الخاصة بممتلكات الوقفين من مساجد، وجوامع، وحسينيات، ومقامات، وأضرحة.

وأوضح كنعان أن ”مديرية الوقف الشيعي في المحافظة طالبت بعدم القيام بأي أعمال صيانة أو إعمار على هذه المراقد، علما بأن هذه المقامات والمراقد مسجلة (قبل العام 2003) باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بموجب صور القيود الحديثة المتوافرة لدينا“.

وأضاف أن ”هذه المراقد والمقامات تقع في منطقة الموصل القديمة في الجانب الأيمن من المدينة وكل سكان هذه المناطق من أهل السُّنة“، داعيًا إلى ”اتخاذ الإجراءات العاجلة كون الأمر مهمًا“.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من الوقف الشيعي.

وقبل العام 2003 كانت وزارة الأوقاف تدير شؤون المساجد، والمراقد، والأضرحة، حتى شكلت في هذا العام الوقفين السُّني والشيعي، وانتقلت الإدارة لهما، ولكن بقي بعض المساجد غير محسومة التبعية.‎

ومنذُ العام 2003 تدار المقامات والمساجد في مدينة الموصل من قبل ديوان الوقف السُّني.