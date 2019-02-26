المرصد السوري: مقتل 20 من قوات النظام خلال 3 أيام ‎

قُتل 20 عنصرًا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها خلال ثلاثة أيام؛ إثر هجمات نفذتها ”هيئة تحرير الشام“ ومجموعة ”حراس الدين“ المتحالفة معها بالقرب من المنطقة العازلة شمال غرب سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويعد هذا الهجوم، الذي ترافق مع قصف كثيف للنظام وأسفر عن مقتل عدد من المتشددين ونزوح المئات من السكان في محافظة إدلب والمناطق المحاذية، بين أسوأ تصعيد في المنطقة، منذ توقيع روسيا وتركيا في أيلول/ سبتمبر اتّفاقًا ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح على أطراف إدلب.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة فرانس برس: ”منذ الأحد، قُتل عشرين مقاتلًا مواليًا للنظام في هجمات نفّذتها هيئة تحرير الشام ومجموعة حراس الدين في جنوب حلب وشمال حماة وشرق إدلب“، مشيرًا إلى أن الهجوم الأخير، الذي وقع ليل الإثنين/ الثلاثاء، أدى إلى مقتل خمسة عناصر من القوات الموالية للنظام في ريف حلب الجنوبي.

وخلال ثلاثة أيام، قُتل أيضًا تسعة متشددين في معارك وعمليات قصف شنّها النظام، وفق المرصد.