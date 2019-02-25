نفتالي بينيت: ”صفقة القرن“ تهدد وجود إسرائيل

اعتبر وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الاثنين، أن ”صفقة القرن“ الأمريكية ”تشكل خطرًا رئيسًا وفوريًا على إسرائيل“ وتهدد وجودها.

و“صفقة القرن“ هي خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وأضاف بينيت، في بيان صدر عن مكتبه، أن ”صفقة القرن“ ستؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وذلك سيهدد وجود إسرائيل، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات بينيت ردًّا على تصريحات لجيرارد كوشنير، مستشار ترامب، الإثنين، كشف فيها خطوطًا رئيسية من خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين (صفقة القرن).

وقال كوشنير إن ”صفقة القرن“ تركّز على الحرية والاحترام، وترسيم الحدود، وحل قضايا الوضع النهائي.

وتابع بينيت أن ”الأمريكيين سيدفعون الحكومة المقبلة (في إسرائيل) إلى إقامة دولة فلسطينية على الطريق رقم 6 (شارع رئيسي مشهور في إسرائيل)، وسيتم بعدها تقسيم القدس بيننا وبين الفلسطينيين“.