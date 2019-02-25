بشار الأسد يلتقي خامنئي وروحاني في طهران (فيديو وصور)

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“، اليوم الإثنين، بأن الرئيس بشار الأسد يزور إيران، والتقى المرشد آية الله علي الخامنئي في طهران، اليوم.

وبحسب الوكالة، ”هنأ الرئيس الأسد السيد الخامنئي والشعب الإيراني الصديق بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية“.

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، ”استعراض علاقات الأخوة الراسخة التي تجمع بين شعبي البلدين، حيث تم التأكيد على أن هذه العلاقات كانت العامل الرئيسي في صمود سورية وإيران في وجه مخططات الدول المعادية، التي تسعى إلى إضعاف البلدين وزعزعة استقرارهما ونشر الفوضى في المنطقة ككل“.

وقالت الوكالة: إن ”خامنئي هنأ الرئيس الأسد والشعب السوري والجيش والقوات المسلحة بالانتصارات التي تحققت على الإرهاب“.

ونقلت ”سانا“ عن روحاني قوله: إن ”هذه الانتصارات وجهت ضربة قاسية للمشروع الغربي والأمريكي في المنطقة، ما يستوجب المزيد من الحذر مما قد يدبرونه في المرحلة المقبلة كرد فعل على فشلهم“.

وأكد خامنئي ”استمرار وقوف بلاده إلى جانب سورية حتى استعادة عافيتها الكاملة، والقضاء على الإرهاب بشكل نهائي، موضحًا أن سورية وإيران هما العمق الاستراتيجي لبعضهما البعض“.