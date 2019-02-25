في أول قرار له.. رئيس وزراء السودان يقيل مدير عام هيئة الموانئ البحرية

أصدر رئيس الوزراء السوداني الجديد، محمد طاهر إيلا، اليوم الإثنين، قرارًا بإعفاء مدير عام هيئة الموانئ البحرية، جلال الدين محمد أحمد، من منصبه؛ على خلفية إضراب عمال.

ويواصل العمال، بالميناء الجنوبي بمدينة بورتسودان، شرق البلاد، إضرابًا مفتوحًا؛ احتجاجًا على دخول شركة فلبينية لتشغيل محطة الحاويات.

ويعتبر قرار أيلا (68 عامًا)، الذي أوردته وكالة أنباء السودان الرسمية بدون تفاصيل أخرى، الأول منذ تعيينه، السبت الماضي، بمرسوم جمهوري، خلفًا لـ“معتز موسى“، الذي تم إعفاؤه من منصبه.‎

وفي 2016، وقعت الحكومة السودانية، عقدًا مع شركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات (ICTSI) الفلبينية لتشغيل الميناء الجنوبي.

ولم تباشر الشركة الفلبينية أعمالها إلا في 2019، بعد أن فازت بالعطاء، ضمن 10 شركات عالمية شاركت في المنافسة.

ويستمر العقد الذي وقعته الحكومة السودانية مع الشركة الفلبينية لمدة 20 عامًا، مقابل 530 مليون يورو ما يعادل 600 مليون دولار، تم دفع 410 ملايين يورو ما يقارب 464 مليون دولار، والباقي على أقساط.

ويوم الخميس الماضي، دخل عمال الموانئ السودانية، في إضراب مفتوح؛ تضامنًا مع زملائهم في ميناء بورتسودان الجنوبي، الذين نفذوا، يوم الإثنين الماضي، إضرابًا عن العمل؛ للمطالبة بحقوق تشغيلية قبيل دخول مشغل أجنبي جديد لإدارة الميناء.

وبورتسودان، ميناء يقع في مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، وينقسم إلى الميناء الشمالي والميناء الجنوبي.