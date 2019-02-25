عبدالمهدي: مستعدون لبناء منطقة صناعية مشتركة مع إيران

أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الإثنين، نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بغداد مستعدة لبناء منطقة صناعية مشتركة مع إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عبدالمهدي، قوله خلال استقباله عراقجي بمكتبه بالعاصمة بغداد، التي يزورها تمهيدًا لزيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إلى العراق، ”العراق مستعد لبناء منطقة صناعية مشتركة مع إيران، كما فعلنا مع الأردن“.

وجرى بحث تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، وقضايا المياه والحدود وتأشيرات الدخول، والرغبة المشتركة في التوصل لمذكرة تفاهم واضحة، تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، توقع عباس عراقجي، أن تعزز زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني المرتقبة إلى العراق، العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وفي 6 من فبراير الجاري، أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، خلال زيارته إلى بغداد، أن بلاده أبرمت مع العراق آلية نظام مصرفية؛ لتسهيل عمليات دفع الحكومة العراقية لديون الكهرباء والغاز إلى إيران.