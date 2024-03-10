بـ"راية حمراء".. بن غفير يحذر نتنياهو من مخاطر قراره بشأن الأقصى

حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من مخاطر أمنية؛ بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم تقييد دخول المسلمين للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان، ملوحًا "براية حمراء ساطعة"، بحسب تعبيره، في إشارة إلى شدة التحذير.

وفي رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالب الوزير المحسوب على التيار المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، بعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​لبحث الازدحام المتوقع في الحرم القدسي خلال شهر رمضان إثر قرار نتنياهو عدم تحديد عدد المصلين.

نهاية فبراير الماضي، سحب كابينيت الحرب الإسرائيلي الصلاحيات التي تخص القرارات في المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي.