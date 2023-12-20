"وول ستريت": خلاف محتمل بين السنوار وسياسيي حماس بسبب المحادثات مع قادة فتح

ألمح تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى احتمال حدوث خلاف بين القيادة السياسية لحركة حماس، والقيادة العسكرية المتشددة المتمثلة بيحيى السنوار؛ بسبب إجراء القادة السياسيين للجماعة في الدوحة محادثات مع المنافسين الفلسطينيين حركة فتح، حول حكم غزة بعد الحرب.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، بدأ سياسيو حماس بالفعل مناقشاتهم مع الفصائل الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية حول مستقبل الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب، من منطلق أن حماس لا تقاتل من أجل القتال فقط، بحسب عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، الذي تحدث للصحيفة.

قال بدران: "نحن لسنا من أنصار لعبة محصلتها صفر. نريد أن تنتهي الحرب، ونريد إقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس".

وأضاف التقرير، أن المكتب السياسي لحركة حماس، الذي يضم 15 عضوًا ويرأسه إسماعيل هنية، هو المسؤول، على الورق، عن شؤون الجماعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في غزة. لكن الانقسامات بين المكتب السياسي ومسؤوليه داخل غزة، التي تضم جناحًا عسكريًّا، ازدادت حدة منذ بدء الحرب.

وفي الأيام الأخيرة، ظلت حماس تتواصل سرًّا مع قادة فتح، الفصيل المهيمن في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ويقول مسؤولون آخرون في حماس إن المحادثات ضمت أيضًا محمد دحلان، رئيس الأمن السابق في غزة الذي يتمتع بعلاقات خليجية ومصرية وثيقة، ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض.

قال دحلان في مقابلة منفصلة، إنه على اتصال يومي مع حماس. وأضاف: "أنا لست صديقًا لحماس؛ لكن، هل تعتقد أن أحدًا سيكون قادرًا على الترشح لصنع السلام دون حماس؟".

وتابع التقرير بأن أي اتفاق لتقاسم السلطة بين حماس وفتح قد يواجه معارضة من محمود عباس، الذي لم تُجر معه حماس أي حوار مباشر، والذي يدير السلطة الفلسطينية منذ عام 2005 حتى بعد انتهاء ولايته في عام 2009، متسببًا بحرمان الفلسطينيين من أي خيار آخر لفترة طويلة جدًّا.

وباءت المحاولات التي بذلتها حماس وفتح لتسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة وحدة على مدى سنوات بالفشل جزئيًّا بسبب رفض حماس حل جناحها العسكري. كما اختلف الجانبان على آليات الإشراف على الانتخابات الوطنية وإنفاذها.

ومن المرجح، أيضًا، أن تكون إسرائيل، التي تقول باستمرار إن هدفها هو تدمير الجماعة المسلحة، هي العقبة الكبرى أمام أي اتفاق بين السلطة الفلسطينية وحماس بشأن حكم غزة.

وردًّا على سؤال عن إمكانية انضمام حماس إلى السلطة الفلسطينية ولعب دور في غزة ما بعد الحرب، قال مسؤول إسرائيلي إن الفكرة "غير واقعية".

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"