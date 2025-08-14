تونس.. حفظ تهم التآمر على الدولة بحق صهر بن علي

قررت محكمة الاستئناف في تونس حفظ تهم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي في حق رجل الأعمال سليم شيبوب، وذلك لعدم كفاية الحجة.

وسليم شيبوب، المولود عام 1959، هو رجل أعمال ومسيّر رياضي تونسي تولى رئاسة نادي الترجي الرياضي التونسي بين عامي 1989 و2004، وهو صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

كما قررت دائرة الاتّهام الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس، تخلي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن قضايا الحق العام المنسوبة إلى سليم شيبوب.

وجاء قرار الدائرة لعدم الاختصاص الحكمي وإعادتها إلى النيابة العمومية لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا، على ما ذكر موقع "موزاييك" المحلي.

وقررت الدائرة أيضًا إحالة محام ومتهمين اثنين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة مع رفض الإفراج عنهم.