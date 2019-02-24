فتح: الأموال القطرية تصل لحماس بتعليمات أمريكية مقابل الهدوء في غزة

شن نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، هجوماً لاذعاً على حركة حماس، متهماً إياها بالتساوق والتماهي مع صفقة القرن، ومحاولة تقديم نفسها كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن الأموال القطرية التي تصل حماس، تصلها بتعليمات وإشراف الإدارة الأميركية مقابل التزام الهدوء في غزة، حفاظاً على أمن إسرائيل.

وأضاف العالول في تصريحات على تلفزيون فلسطين الرسميّ:“ إن محاولات حركة حماس في غزة ضد الشرعية والرئيس محمود عباس، فشلت فشلاً ذريعاً، وأدى ذلك إلى خروجها عن طورها وقيامها بحملة اعتقالات ضد الجماهير التي خرجت اليوم بغزة دعماً للرئيس“.

واتهم العالول حماس ”بأنها تفجر التناقضات الثنائية والأزمات الداخلية“، مشدداً على أن:“ انقلاب حركة حماس لن يستمر طويلا لأنها لا تعطي أولوية لفلسطين في كل مواقفها“ .

وأردف قائلا:“ أين تناقضات حركة حماس، ومع من هي؟ مع إسرائيل وأمريكا أم مع فتح والرئيس“، مطالباً الشعب الفلسطيني بتوجيه بوصله النضال تجاه فلسطين وضد الاحتلال الإسرائيلي.

وحول تشكيل الحكومة، أكد العالول الانتهاء من تشكيلها، مشيراً إلى أن التأخير في الإعلان عنها والتنفيذ بسبب انشغال الرئيس محمود عباس في أعماله.

في السياق ذاته، قال رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح، منير الجاغوب، في تصريح خاص لإرم نيوز:“ أنه في الوقت الذي يقول فيه الرئيس عباس لو بقي فِلساً واحدا سنصرفه على الشهداء والأسرى، تقول حركة حماس ونتنياهو ”ارحل يا عباس“، مستدركاً بالقول:“ هذا تناغم غريب وعجيب في هذه الأوقات العصيبة من تاريخ القضية الفلسطينية“.

وتابع الجاغوب:“ حماس لا تملك قوة شعبية للمطالبة برحيل محمود عباس، وهي تعلم جيداً أن أكثر من 80 بالمئة من سكان قطاع غزة لا يريدون حكمها“، مشيراً إلى :“ أنه كلما خرج الرئيس عباس لمؤتمر دولي تخرج حماس بمطالبات لرحيل عباس، كأنها تقدم نفسها كبديل عن الشرعية الفلسطينية“.