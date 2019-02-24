وزير إسرائيلي: ترامب ونتنياهو ”توافقا“ على إقامة دولة فلسطينية بعد الانتخابات

اتهم وزير التعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على طرح خطة إقامة دولة فلسطينية عقب الانتخابات الإسرائيلية مباشرة.

ورد نتنياهو على هذا الاتهام بالقول إن بينت ”متوتر ومشوش“.

وقال بينت -وهو رئيس حزب ”اليمين الجديد“- إن ”سبب تأجيل طرح الخطة هو خشية تأثيرها على نتنياهو في انتخابات الكنيست المرتقبة“، مؤكدًا أن ”طرحها سيكون بعد يومين من الانتخابات، وسيتم فيها تقسيم القدس“، بحسب قناة ”i24news“ الإسرائيلية.

ودعا بينت الناخبين الإسرائيليين إلى التصويت لحزب ”اليمين الإسرائيلي“، بزعم أنه ”الأجدر على منع أي مشاريع من شأنها إقامة دولة فلسطينية“، متهمًا ائتلاف ”لابيد وغانتس“، بأنهما سيقيمان حكومة سلام وطنية.

وفي معرض رده على تصريحات بينت، قال نتنياهو، إنه ”من الطبيعي أن يكون بينت متوترًا ومشوشًا قليلًا“، مضيفًا أن ”الأحزاب الصغيرة تقوم بأشياء غريبة، منها التكلم بأشياء لا أساس لها من الصحة“.

وأعلن نفتالي بينت وزير التعليم، وإيليت شاكيد وزيرة القضاء في حكومة نتنياهو، تأسيس حزب أسمياه ”اليمين الجديد“، بعد انفصالهما عن حزب ”البيت اليهودي“، بهدف خوض انتخابات الكنيست بحزبيهما الجديد.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نفتالي وشاكيد كانا ينويان الانفصال عن حزب ”البيت اليهودي“، وانضما إليه بشكل مرحلي للاستفادة كإطار سياسي يدخلان من خلاله بقوة إلى الحلبة السياسية الإسرائيلية.