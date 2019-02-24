بوتفليقة يدير ظهره لاحتجاجات الشارع ويتمسك بـ“الاستمرارية“

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، المضي في ”نهج الاستمرارية الذي جعل كلَّ جيل يضيف حجرًا على ما بني قبله“.

وشدد بوتفليقة في خطاب قرأه بالإنابة عنه وزير داخليته نور الدين بدوي، في ذكرى تأميم المحروقات 1971، على أن الاستمرارية ”تسمح بتدارك الإخفاقات الهامشية، وتسمح للجزائر بمضاعفة سرعتها في منافسة بقية الأمم في مجال الرقي“.

وتجاهلت رسالة بوتفليقة مطالب الشارع برحيله، ورفض ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في الـ 18 من أبريل/نيسان المقبل، مبديًا تمسكًا بقيادة البلاد.

وفجر ترشح بوتفليقة -الذي يعاني متاعب صحية- لولاية خامسة مظاهرات شعبية رافضة لا تزال مستمرة في أنحاء مختلفة من البلاد، وعدد من العواصم التي تضم جالية جزائرية معتبرة.