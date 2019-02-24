فتح: حماس أطلقت حملة أمنية لاعتقال كوادرنا في غزة

أعلنت حركة فتح، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة، اعتقلت عشرات من قيادات الصف الأول وعددًا من عناصر الحركة، في خطوة تهدف لإسكات دعم الشرعية الفلسطينية المتمثلة بالرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير.

وقال المتحدث باسم الحركة عاطف أبو سيف لـ ”إرم نيوز“، إنه ”منذ أمس شنت أجهزة حماس الأمنية حملات اعتقالات طالت قيادات من حركة فتح، من بينهم محافظ شمال غزة، وأعضاء من الهيئة القيادية في بعض المناطق، من أجل وقف الحملات التي تقوم بها الحركة دعمًا للشرعية في مواجهة صفقة القرن“.

وأضاف أن ”الاعتقالات شملت اعتداءات على أبناء الحركة ومداهمات منازل في أوقات مختلفة، وفي معظم مناطق غزة“، مؤكدًا أن ”هذه الإجراءات لن تكسر من عزيمة أبناء الحركة، وسيستمرون في دعمهم للشرعية الفلسطينية“، لافتًا إلى أن ”حماس منذ انقلابها وهي تمارس حملات اعتقالات ضد أبناء فتح“.

واعتبر أن ”هذه الاعتقالات تأتي تماهياً مع صفقة القرن التي تسعى لفصل غزة عن الضفة الغربية وإخماد صوت الشرعية الذي يواجه الصفقة في كل المحافل العالمية“، مشيرًا إلى أن ”الحملة التي نظمتها حماس بعنوان ارحل يا عباس، لم يُكتب لها النجاح ولم يشارك بها سوى بضعة أشخاص من أبنائها؛ لأن الشعب الفلسطيني يعرف جيدًا ماذا يفعل أبو مازن لمواجهة خطة الفصل المتمثلة بصفقة القرن، حتى حركة الجهاد الإسلامي التي نختلف معها وقفت ضد دعوات حماس بالمشاركة في المسيرات“.

وكانت فصائل فلسطينية قد عبّرت عن رفضها القاطع لدعوات حراك شعبي تتصدره حماس للتظاهر ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة غزة والمطالبة برحيله عن السلطة الفلسطينية.

واعتبرت الفصائل، في تصريحات منفصلة، أن ذلك لا يخدم إلا المشروع الأمريكي الإسرائيلي، ولا يمكن قبوله فلسطينيًا بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن المطلوب تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام.