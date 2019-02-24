التيار الصدري يوضح حقيقة إجراء زعيمه عملية جراحية في بيروت

نفى التيار الصدري في العراق، اليوم الأحد، إجراء زعيمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، عملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال قيادي في التيار رفض الكشف عن اسمه، إن ”الحديث عن إجراء الصدر عملية جراحية في إحدى مستشفيات بيروت، غير صحيح، والصدر لم يجر أية عملية في بيروت أو حتى العراق“، مضيفًا: ”مقتدى يتواجد حالياً في محافظة النجف، وهو بصحة جيدة ولا يعاني من أي شيء صحي“.

وكان السياسي العراقي صادق الموسوي، قد تحدث في وقت سابق، عن إجراء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عملية في إحدى مستشفيات بيروت.

وقال الموسوي، في تصريحات صحفية: ”وفق المعلومات التي وصلتني من مصادر مطلعة، فإن السيد مقتدى الصدر أجرى عملية استئصال البنكرياس في بيروت“، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتوقف مقتدى الصدر عن عقد اللقاءات والظهور الإعلامي والتغريد في صفحته على ”تويتر“ منذ نهاية كانون الأول الماضي، حيث كانت آخر تغريداته بتاريخ 21 من الشهر ذاته.