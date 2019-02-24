الاحتلال يعتقل عبدالعظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت قبل ساعات الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس من منزله.

وقال عدنان الحسيني وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية لرويترز: ”اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف سيكون له تداعياته لما يمثله“.

وأضاف ”يبدو أنه لم يرق لإسرائيل ما جرى يوم الجمعة من افتتاح مصلى باب الرحمة، إذ تم افتتاحه ..رغم أن العملية جرت بهدوء تام“.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عملية الاعتقال.

وتأتي عملية الاعتقال بعد يومين من فتح مجلس الأوقاف الأعلى في القدس لباب مصلى مجلس الرحمة المغلق بقرار من الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003.

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية بيانًا قالت فيه، إنها ستعتقل كل من شارك في خرق قرار حظر فتح مصلى باب الرحمة.