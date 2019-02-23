اغتيال برلماني صومالي في العاصمة مقديشو‎

اغتال مجهولون اليوم السبت، البرلماني الصومالي ”عثمان علمي بقري“، في العاصمة مقديشو.

وأفاد شهود عيان أن مسلحين أطلقوا النار على النائب ”بقري“ قرب منزله في حي ”كاران“ بمقديشو، وأردوه قتيلًا قبل فرارهم.

ولم تتبنَّ أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الاغتيال.

وفي وقت لاحق، أصدر الرئيس محمد فرماجو توجيهات بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي بيان صحفي للرئاسة، تناقلته وسائل إعلام محلية، تقدم ”فرماجو“ بالتعزية لذوي ”بقري“ وللشعب الصومالي.

و“بقري“ من أبرز أعضاء البرلمان وأقدمهم، إذ يشغل مقعدًا فيه منذ عام 2004، وتقلد منصب نائب رئيس المجلس في فترة حكم الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد (2009-2012).