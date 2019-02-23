تعيين وزير الدفاع نائبًا أول للرئيس السوداني مع احتفاظه بمنصبه

قالت الرئاسة السودانية، إن وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، عُين نائبًا أول للرئيس، مع احتفاظه بمنصبه.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن أمس الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد لعام واحد، وعين حكومة مؤقتة، لكنه أبقى على وزراء الدفاع والخارجية والعدل.

وينظم محتجون محبطون من مصاعب اقتصادية مظاهرات منذ أكثر من شهرين مطالبين بإنهاء حكم البشير المستمر منذ 30 عاما.

واستبدل البشير أيضا كل حكام الولايات بقادة عسكريين.

وفي وقت سابق الشهر الجاري أصبح بن عوف، الذي تولى في السابق رئاسة الاستخبارات العسكرية، الثاني بين كبار المسؤولين الذي يتحدث بنبرة تصالحية تجاه الاحتجاجات قائلا إن الشبان الذين شاركوا في الاضطرابات الأخيرة لهم ”طموح معقول“.