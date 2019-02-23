القوات العراقية تعتقل قائد ”غزوة القائم“ بعملية نوعية (صورة)

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم السبت، اعتقال قائد غزوة قضاء القائم الملقب بـ“أبو أيوب“، بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أنه ”بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من الإطاحة بقائد ما سمي بـ(غزوة القائم) والملقب بأبو أيوب، التي استهدفت قواتنا الأمنية والمواطنين الأبرياء، وتم إفشالها من قبل قواتنا الأمنية حينذاك“.

وأضافت الاستخبارات العراقية أن ”عملية الاعتقال جاءت بعد تسلله من الحدود العراقية السورية“، مؤكدة أن ”قائد غزوة قضاء القائم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب“.

ولا يزال تنظيم ”داعش“ يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أنحاء العراق، ويعود تدريجيًّا إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

وأعلنت بغداد، في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2017، اكتمال استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش منذُ صيف عام 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق في شمال البلاد وغربها.