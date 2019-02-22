البشير يعين حكومة جديدة وحكامًا للولايات كلهم من العسكريين

قال بيان للرئاسة السودانية فجر اليوم، إن الرئيس عمر البشير عين رئيس وزراء جديدا وأبقى على وزراء الدفاع والخارجية والعدالة.

وأضاف البيان أن البشير أصدر قرارًا بتعيين حكاما جددا للولايات كلهم من العسكريين.

ومساء الجمعة، أعلن الرئيس السوداني، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

وكان تجمع المهنيين السودانيين استبق خطاب الرئيس البشير، والتسريبات التي تحدثت عن قرارات للبشير بحل الحكومة وإعلان جالة الطوارىء.

وقال في بيان سابق، ”نذكر ونؤكد أن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني بإسقاط النظام لن تجد منا سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشارع“.