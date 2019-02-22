بعد خطاب البشير.. دعوات للتظاهر أمام القصر الرئاسي في الخرطوم

دعا تجمع المهنيين السودانيين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مساء اليوم الجمعة، إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، في أول ردّ فعل على خطاب الرئيس السوداني عمر البشير.

وأعلن الرئيس السوداني قبل قليل، عن مجموعة من الإجراءات لامتصاص غضب الشارع، أهمها: حل الحكومة، وإعلان حالة الطوارئ، إضافة إلى دعوة البرلمان لتأجيل النظر في تعديلات دستورية تتيح له الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وقال التجمع في تغريدة على تويتر:“تجمع أساتذة الجامعات، والكليات، والمعاهد العليا السودانية، يهيب بالأساتذة الشرفاء في كل مدن السودان النزول للشارع في أحيائهم، والانضمام للثوار والثائرات، وقيادة التظاهرات المتجهة إلى القصر الجمهوري الآن“.

وتجددت المظاهرات، اليوم، في السودان، حيث قال شهود إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، الذين نظموا مسيرات، ورددوا هتافات مناهضة للحكومة عقب صلاة الجمعة في مسجد في مدينة أم درمان.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في ديسمبر الماضي، بسبب زيادات في الأسعار، ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد نظام البشير الحاكم منذ ثلاثة عقود.