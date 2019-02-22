بعد إغلاقه لـ 16 عامًا.. الفلسطينيون يفتحون مبنى باب الرحمة (فيديو)

نجح الفلسطينيون اليوم الجمعة، في فتح مبنى باب الرحمة ”أحد أبواب الأقصى“، بعد أن أغلقته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2003، ومنعت المصلين من دخوله أو الصلاة فيه.

وقال الناشط المقدسيّ أحمد أبو قاسم، لـ“إرم نيوز“، إن ”عشرات الفلسطينيين من أهالي القدس، اعتصموا أمام مبنى الرحمة واحتشد عدد كبير من بينهم مرجعيات دينية وقيادات فلسطينية، وقاموا جميعًا بكسر القرار الإسرائيلي وفتحوا مبنى باب الرحمة“.

وأضاف أبو قاسم:“أن الحشد الفلسطيني رفع الأعلام وقاموا بالهتاف والتكبير“، مشيرًا إلى ”اعتصام المئات من الفلسطينيين أمام باب الرحمة وداخل مبناه“.

وفي السياق ذاته، حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محيط المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية؛ تحسبًا لوقوع مواجهات مع الفلسطينيين المعتصمين داخل باحات الأقصى.

واعتقلت سلطات الاحتلال، أكثر من 50 فلسطينيًا في خطوة استباقية، بعد دعوة الفصائل الفلسطينية والمؤسسات المقدسية، الفلسطينيين إلى النفير دفاعًا عن الأقصى.

ويواصل الاحتلال سياساته التهويدية في مدينة القدس، من خلال الاعتداءات المتواصلة على المناطق المقدسة؛ في محاولة للتقسيم المكاني والديموغرافي داخل القدس.