غرينبلات: سنزور الشرق الأوسط لبحث الجانب الاقتصادي لخطة السلام‎

قال المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينيلات، إنه سيقوم بزيارة الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، برفقة مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، لإجراء مشاورات تتعلق بالرؤية الاقتصادية المتعلقة بخطة السلام الأمريكية (صفقة القرن).

وأضاف غرينبلات، في لقاء خاص بالقناة الإسرائيلية السابعة: ”إن خطة السلام الأمريكية، ستكون عادلة وواقعية وقابلة للتنفيذ“، مشيرًا إلى أنها: ”ليست شعارات فقط وفيها من التفاصيل ما يكفي لكتابة النجاح لها“.

وتابع غرينبلات ”خطة السلام تشمل برنامجًا يحتوي على فرص عديدة، يمكن أن تترتب عليها حلول“، داعيًا جميع الأطراف إلى ”التعامل معها بعقل منفتح ويرغب السلام“، على حد قوله.

وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أن الطريق إلى السلام يحتاج إلى التنازلات مع الجميع، مطالبًا السلطة الفلسطينية بعدم ”مخالفة الواقع“، وتقديم بوادر للمضي في طريق السلام.

واستدرك قائلًا: ”أعتقد أن الرئيس ترامب هو أفضل رئيس في الولايات المتحدة في العلاقات مع إسرائيل“، مشيرًا إلى أن ”ترامب ونتنياهو تربطهما علاقات قوية قائمة على المصالح المشتركة“.