العراق يسلم الكويت رفات 300 من أسرى عام 1991

أعلن مسؤول أمني عراقي، الخميس، أن بغداد سلمت الكويت رفات 300 أسير ممن أعدمهم النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد شرطة البصرة، عضو لجنة البحث عن المفقودين الكويتيين والعراقيين، الفريق رشيد فليح، لوسائل الإعلام، على هامش افتتاح مبنى للشرطة.

وأضاف فليح، أن عدد المفقودين الكويتيين في العراق، هو 613 شخصًا، مشيرًا أنه تم العثور على رفات 300 منهم خلال السنوات الماضية، وجرى تسليمها إلى الكويت.

وأوضح أن عمليات البحث عن الرفات مستمرة، ومؤخرًا أجريت في محافظة ذي قار (جنوب).

وحث مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، العراق على مواصلة ”الجهود الإيجابية“، في سعيه إلى حل مسائل المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الأخرى، منذ عام 1991.

وتقول الكويت إن عدد مفقوديها منذ عام 1990، إبان دخول الجيش العراقي إليها، يبلغ 320 مفقودًا، فيما يقول العراق إن أكثر من 5 آلاف عراقي لا يزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003، عقب إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية.