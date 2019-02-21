مقتل 6 في تفجيرين بشمال غرب سوريا

قال شهود ومسلحون من المعارضة السورية إن تفجيرين بسيارتين ملغومتين في منطقتين بشمال غرب سوريا، أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، اليوم الخميس، في أحدث الهجمات بالبلدات الخاضعة لجماعات المعارضة المدعومة من تركيا.

وفي مدينة عفرين بشمال غرب سوريا، قال شهود: إن فتاة عمرها 10 سنوات ورجلًا قُتلا، وأصيب ما لا يقل عن 20 عندما انفجرت سيارة ملغومة في شارع رئيسي، بعد ساعات من عرض لطلاب الشرطة المدعومة من تركيا.

وإلى الشرق قرب مدينة جرابلس، على الحدود مع تركيا، قال مصدران في المنطقة: إن ما لا يقل عن 4 أعضاء من جماعة عربية معارضة مدعومة من تركيا قُتلوا، أثناء محاولة تفكيك سيارة ملغومة في قرية غندورة.