الجيش الليبي يُسيطر على ثاني أكبر الحقول النفطية في الجنوب الغربي (صور)

سيطرت قوات الجيش الليبي، مساء اليوم الخميس، على ”حقل الوفاء“ النفطي، وذلك بعد أن سيطرت في وقت سابق اليوم على ”حقل الفيل“ أكبر حقول النفط في الجنوب الغربي.

وأكد مصدر عسكري في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“، أن ”قوات الجيش الليبي وصلت لحقل الوفاء النفطي، أحد أهم حقول النفط في الجنوب الغربي“.

وأشار المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن ”قوات الجيش وصلت عصر اليوم للحقل بعد أن بقيت لأكثر من 3 أيام في محيطه، وقد تم التواصل مع قوة الحماية والعاملين به الذين رحبوا بقدوم عناصر الجيش الليبي لتأمين الحقل“.

وسبق أن وصلت قوات الجيش في وقت سابق من يوم الخميس، إلى حقل ”الفيل“، أكبر حقول النفط في الجنوب الغربي، ووفق تصريحات عسكرية، فإن الدخول كان سلميًا بدون أي معارك سواء في محيط الحقل أو داخله.

يذكر أن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تواصل منذ حوالي شهر خوض معارك في بعض مناطق الجنوب وفرضت سيطرتها على مدينة سبها عاصمة إقليم فزان، كما وصلت لمدينة أوباري ومرزق، كما استلمت عدة مؤسسات حيوية كحقول النفط ومحطات الكهرباء، وكذلك عدة نقاط أمنية وعسكرية في أغلب صحراء الجنوب الليبي.