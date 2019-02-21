خوفًا من نقلها لجهة أخرى.. سويسرا تعلق تسليم أسلحة للبنان

المصدر: ا ف ب

قررت سويسرا وقف تسليم معدات عسكرية للبنان، طالما لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة، كما أعلنت، الخميس، أمانة الدولة لشؤون الاقتصاد.

وأكدت الأمانة، في بيان، أنه تم في 2016 تصدير 10 بنادق هجومية و30 سلاحًا رشاشًا إلى لبنان، وخلال عملية تدقيق على الأرض في آذار/مارس 2018 عثر فقط على 9 أسلحة.

وبواسطة السفارة السويسرية في بيروت، حاولت الأمانة مرارًا العثور على 31 قطعة سلاح مفقودة، لكنها فشلت في مسعاها.

وكانت هذه الأسلحة مخصصة حصريًا لوحدات مكلفة بحماية شخصيات سياسية، مثل الحرس الجمهوري اللبناني.

وكان المتلقي النهائي تعهد بعدم تسليم أسلحة لطرف آخر دون موافقة سويسرا الخطية، التي كان يحق لها القيام بتحقيقات على الأرض.

وذكرت الأمانة أن عمليتي التفتيش السابقتين في لبنان في 2013 و2015 تمتا دون حوادث، لكنها باتت تعتبر أن خطر نقل معدات حربية إلى وجهة نهائية غير مرغوبة أصبح مرتفعًا في هذا البلد.