وزير لبناني يتهم النظام السوري بـ“ابتزاز“ بلاده سياسيًا مقابل تسهيل الصادرات عبر أراضيه

اتهم وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور، النظام السوري، بابتزاز بلاده سياسيًا، مقابل تسهيل الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية عبر الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان للوزارة عقب اجتماع الوزير أبو فاعور مع رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) نبيل عيتاني، اليوم الخميس، في العاصمة بيروت.

وقال أبو فاعور: إن الصناعيين اللبنانيين يشكون من زيادة الرسوم بشكل خيالي، عبر ”معبر نصيب“ الحدودي بين الأردن وسوريا.

وفي 15 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعاد الأردن وسوريا فتح معبر جابر – نصيب الحدودي بينهما، بعد إغلاق دام 3 سنوات.

وذكر الوزير اللبناني أن شركات التأمين العاملة في بلاده، ”ترفض حتى اللحظة تغطية أية شاحنات أو بضائع تمر عبر سوريا“.

وأضاف أن ”المطلوب الآن، الاستمرار في برنامج دعم التصدير الصناعي عبر البحر.. وزارة الصناعة ستقدم اقتراحًا للحكومة لإقرار مبلغ في الموازنة، لدعم الصادرات الصناعية“.

ويعتمد لبنان في الدرجة الأولى على المعابر الحدودية مع سوريا لتصدير منتوجاته الزراعية والصناعية إلى البلدان العربية وخاصة الخليج.

ويرتبط الأردن وسوريا بمعبرين حدوديين رئيسيين، هما ”الجمرك القديم“، الذي يقابله معبر ”الرمثا“ من الجانب الأردني (وهو مغلق)، و“نصيب“ الذي يقابله معبر ”جابر“، حيث يسعى لبنان لتطوير صادراته إلى دول الخليج برًا، عبر سوريا والأردن.