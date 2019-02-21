هبوط اضطراري لطائرة قطرية في مطار الخرطوم

ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية ”سونا“، اليوم الخميس، أن طائرة قطرية اضطرت للهبوط الاضطراري، بمطار الخرطوم؛ بسبب عطل مفاجئ، بعد أن كانت تقوم برحلة من الدوحة إلى لاغوس في نيجيريا.

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي لشركة مطار الخرطوم الدولي محمد المهدي نصر، قوله إن ”الطائرة تعرضت لعطل مفاجئ بإحدى ماكيناتها؛ مما اضطر قائدها لطلب الإذن من سلطات المطار بالهبوط“.

وأضاف، أنه ”تم منحه الإذن وتجهيز كل الإجراءات اللازمة لهبوط الطائرة بسلام“، كاشفًا أن ”الطائرة من طراز بوينج 777.800 وتحمل على متنها مائة وثلاثة وسبعين راكبًا.