إبطال عضوية برلمانية من كتلة الحريري في لبنان

قرر المجلس الدستوري في لبنان (أعلى سلطة قضائية)، الخميس، إبطال عضوية ديما الجمالي، بالبرلمان؛ عقب ”إثبات العبث“ بغرفة انتخابية في دائرتها (طرابلس).

كما قرر المجلس الدستوري إجراء الانتخابات على المقعد السني الخامس بطرابلس (شمال) خلال شهرين.

وأعلن عصام سليمان رئيس المجلس الدستوري، في مؤتمر صحفي ببيروت، بأنه جرى مراجعة ”القلم“ (غرفة بمركز اقتراع)، وثبت تعرض الأوراق للعبث.

في غضون ذلك، دعا سليمان إلى إجراء انتخابات جديدة، خلال شهرين، وفق قانون الانتخابات، في دائرة طرابلس وحدها، أي الدائرة المصغرة.

وتقدم بالطعن ضد جمالي منافسها عن المقعد السني في دائرة طرابلس طه ناجي، الذي يتبع لجمعية المشاريع الإسلامية القريبة من قوى 8 آذار المؤيدة للنظام السوري.

وجرت الانتخابات النيابية في 6 مايو/ أيار من العام الماضي، على أساس قانون النسبية مع الصوت التفضيلي لكل مرشح على لائحة معينة، حيث فازت الجمالي عن تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وكانت كتلة المستقبل قد فازت بـ21 نائبًا في مختلف المناطق اللبنانية، من أصل 128 نائبًا يشكلون البرلمان.