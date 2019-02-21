الشرطة تطلق الغاز المسيّل للدموع لتفريق محتجين وسط الخرطوم وتعتقل نشطاء

أطلقت السلطات السودانية، اليوم الخميس، الغاز المسيّل للدموع؛ لتفريق مئات المتظاهرين وسط العاصمة الخرطوم.

وتجددت الاحتجاجات في العاصمة، للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة فيما سمي ”موكب الرحيل“ للتوجه إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

وذكر شهود عيان أن الشرطة والقوات الأمنية أطلقت الغاز المسيّل للدموع بكثافة، على المحتجين الذين تجمعوا في أكبر موقفين للمواصلات العامة ”الأستاذ“ و“جاكسون“، وسط الخرطوم.

وأضاف أن المتظاهرين استطاعوا أن يتجمعوا رغم التواجد الأمني الكثيف، ورفع المحتجون شعارات منها ”حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب“ و“ سلمية .. سلمية ”، مشيرًا إلى اعتقال العشرات، دون تفاصيل عنهم.

وفي السياق، ذكرت قيادية بأكبر حزب معارض في السودان أن قوات الأمن اعتقلت عددًا من زعماء الأحزاب البارزين كانوا في طريقهم لتسليم التماس للقصر الرئاسي يطالب بتغيير في الحكومة.

وقالت رباح الصادق المهدي، ابنة زعيم المعارضة الصادق المهدي، الذي يرأس حزب الأمة، إن من بين المعتقلين محمد مختار الخطيب الأمين العام للحزب الشيوعي وثلاثة أعضاء بارزين من حزب الأمة.

كما نفذ العاملون في أكبر شركتين للاتصالات بالبلاد ”زين، و أم تي أن“ وقفات احتجاجية شارك فيها العشرات، ورفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام وإطلاق سراح المعتقلين، وفق تجمع المهنيين السودانيين.

ونشر التجمع على صفحته الرسمية عبر ”فيسبوك“ صورًا لعشرات العاملين بالشركتين أمام مقراتها في العاصمة الخرطوم.

وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة أعلنت عن تسير ”موكب جماهيري“ الخميس، نحو القصر الرئاسي يطالب بتنحي البشير، بمشاركة قادة الأحزاب المعارضة.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.

وتقرّ الحكومة السودانية بالضائقة الاقتصادية وحق التظاهر، ولكنها ترفض أي تسيس لمطالب المحتجين، وتتهم قوى اليسار وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور بالتحريض والتخريب والتدمير عبر هذه الاحتجاجات.