المخابرات العراقية: تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ البلاد‎

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الخميس، عن تفكيكه مجموعة كبيرة لتمويل تنظيم داعش متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم.

وقال جهاز المخابرات، في بيان صدر اليوم، إنه تم ”تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ العراق“.

وأوضح أن ”المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم“، دون ذكر تفاصيل.

وكشف جهاز المخابرات أن هذه المجموعة تعتمد بتمويلها على مكاتب ومحال متنوعة، وبأسلوبٍ معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها.

وزاد نشاط التنظيم الإرهابي أخيرًا في المناطق الحدودية مع سوريا، بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصر التنظيم من سوريا إلى الأراضي العراقية، كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.