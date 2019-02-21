رئيس مجلس الشعب السوري يشارك بمؤتمر برلماني عربي بالأردن

سلم القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى المملكة الأردنية، أيمن علوش، رسالة لمجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، من رئيس مجلس الشعب في بلاده؛ تؤكد مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، المقرر عقده في العاصمة عمان، مطلع شهر مارس/آذار المقبل.

وأفاد مجلس النواب الأردني، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، بأن رئيس المجلس بالإنابة نصار القيسي ”تسلم رسالة رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، تضمنت ترحيبًا وتأكيدًا بالمشاركة على رأس وفد برلماني سوري في المؤتمر الـ 29 للاتحاد البرلماني العربي المزمع عقده في عمان مطلع الشهر المقبل“.

وبدأت العلاقات الأردنية السورية بالعودة التدريجية إبان فتح معبر جابر – نصيب الحدودي بينهما، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتمثلت بإجراء زيارات متبادلة من النقابات العاملة في البلدين، وأخرى برلمانية للجانب الأردني، كما رفعت عمان مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع سوريا إلى درجة ”قائم بالأعمال بالإنابة“.

وقبل ذلك، شهدت علاقات البلدين، حالة من ”الجفاء السياسي“، ظهرت معالمه واضحةً بعد طرد المملكة لسفير النظام لديها، في مايو/أيار 2014.

واختار الأردن منذ بداية الأزمة في جارته الشمالية الحياد في مواقفه ”المعلنة“ إزاء ما يجري، مُطالبًا في كل المحافل الدولية بحلّ سياسي يضمن أمن سوريا واستقرارها.

إلا أن نظام بشار الأسد تمسك بـ“نغمة التشكيك“ الدائم والاتهامات المستمرة لعمان، بدعمها لـ“العصابات الإرهابية“ في سوريا، وهو ما نفاه الأردن جملةً وتفصيلًا.