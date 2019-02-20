واشنطن: قمع التظاهرات في السودان يهدد الجهود لشطب البلد من القائمة السوداء

المصدر: ا ف ب

حذر مسؤول أمريكي بارز، اليوم الأربعاء، من أن ”العنف المفرط“ الذي تستخدمه قوات الأمن السودانية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة يمكن أن يهدد المحادثات لشطب السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وصرح مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، سيريل سارتور، الذي يزور الخرطوم لوكالة فرانس برس: ”من غير المقبول مطلقًا أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، إضافة إلى التوقيفات من دون اتهامات وكذلك اللجوء الى العنف والتعذيب“.

ويشهد السودان منذ شهرين حركة احتجاجية شبه يومية إثر قرار الحكومة رفع سعر الخبز. وسرعان ما تحولت هذه الحركة إلى تظاهرات تطالب بإسقاط الرئيس عمر البشير.

وتستخدم قوات الأمن القوة لتفريق المتظاهرين.

وتقول السلطات إن 31 شخصًا قتلوا منذ 19 كانون الأول/ديسمبر، في حين تتحدث منظمة هيومن رايتس ووتش عن 51 قتيلًا بينهم أطفال وأفراد في طواقم طبية.

وأضاف المسؤول الأمريكي: ”ليس هناك أي سبب لقتل أي كان“.

وتابع أن ”التطورات التي تشهدها البلاد حاليًا تهدد عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وحكومة السودان والتي قد تؤدي إلى شطب السودان من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب“.

وقررت إدارة دونالد ترامب العام 2017 رفع بعض العقوبات المفروضة على السودان منذ 1997. لكن الولايات المتحدة أبقت الخرطوم على قائمة الدول الداعمة للإرهاب.