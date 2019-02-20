مقابل غرامات مالية.. إيران تفرج عن 3 أردنيين محتجزين لديها منذ شهرين

أفرجت إيران عن ثلاثة أردنيّين دخلوا عن طريق الخطأ إلى مياهها الإقليمية، قبل أكثر من شهرين بعد أن فرضت عليهم غرامات مالية، وحملتهم تكاليف إصلاح أضرار لحقت بقارب أمني.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إن الخارجية الإيرانية أبلغت القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة عمان بطهران، قرار السلطات هناك الإفراج عن الأردنيين الثلاثة الذين احنجزوا آواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وأضاف القضاة، أن قرار الإفراج تضمن الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وكتعويض مالي عن ما لحق بالقارب الأمني الإيراني من أضرار.

واوضح القضاة أن الخارجية الأردنية تابعت القضية منذ بدايتها حتى تم اتخاذ قرار الإفراج، وأن سفارة بلاده في طهران تعمل بالتنسيق مع الخارجية الإيرانية الآن لدفع الغرامات المطلوبة، واستلام الأشخاص الثلاثة، وتأمين رحلة عودتهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة.