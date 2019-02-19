العراق يعلن إرسال قوات للمشاركة في تأمين حدوده مع سوريا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، إرسال قوات اسناد إضافية للمشاركة في تأمين حدود بلادها مع سوريا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وتتزامن هذه الخطوة مع أنباء فرار مئات من عناصر تنظيم ”داعش“ الإرهابي من سوريا إلى الأراضي العراقية.

البيان ذكر أنه تم إرسال لواء المشاة الآلي السابع والثلاثين التابع للفرقة المدرعة التاسعة؛ للمشاركة بتأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في قضاء القائم(360 كم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار)، من نهر الفرات وصولًا إلى نهاية الشريط الحدودي في القضاء.

وأضاف، ”هذا اللواء هو احتياط واسناد للقوات الموجودة على الشريط الحدودي، ويكون عمله وفق خطط محكمة ”.

وأوضح البيان، أن ”الهدف هو الحماية التامة للحدود العراقية السورية لمنع تسلل عصابات داعش الإرهابية داخل الأراضي العراقية“.