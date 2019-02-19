العثور على جثث 6 من مختطفي النخيب العراقية

أعلنت فرقة العباس القتالية، أحد فصائل الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، العثور على جثث 6 من مختطفي النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار.

وذكر بيان للفرقة أن ”مركز شرطة النخيب استعان بفرقة العباس القتالية؛ لنقل جثث المغدور بهم الذين عثرت عليهم قوات حرس الحدود في منطقة أم جذعان، التي تبعد نحو 150 كيلو مترًا عن نقاط مسؤولية فرقة العباس في قاطع النخيب“.

وأضاف البيان أن ”الشهداء من مدينة النجف، وخرجوا بحثًا عن نبات الكمأ“، مؤكدًا أن ”الفرقة تمنع خروج المدنيين خارج قاطع مسؤوليتها حفاظًا على أرواحهم“.

وكانت خلية الإعلام الأمني الحكومية الرسمية أعلنت، يوم أمس الإثنين، اختطاف 12 مدنيًا في منطقة النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار، وذلك على يد مسلحين مجهولين.

فيما كشف علي الميالي، نائب محافظ كربلاء، في تصريحات صحفية، في وقت سابق، عن إطلاق سراح اثنين من المختطفين والإبقاء على اثنين من منتسبي القوات الأمنية، مؤكدًا أن المحافظة أمهلت الحكومة المركزية 24 ساعة لاتخاذ إجراءات للكشف عن مصيرهم، وفي حال عدم الاستجابة ستضطر كربلاء لاقتحام منطقة النخيب والبحث عن المختطفين.