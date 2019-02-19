واشنطن: قواتنا ستغادر العراق إذا طلبت ذلك حكومة بغداد

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن قواتها ستغادر العراق إذا طلبت ذلك الحكومة الاتحادية في بغداد.

جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها القائم بأعمال سفارة واشنطن لدى بغداد ، جوي هود، إلى عدد من وسائل الإعلام.

وأفاد ”هود“ أن ”قواتنا وقوات التحالف الدولي والناتو ستغادر إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك“، مؤكدًا أن تواجد القوات الأمريكية جاء بدعوة من الحكومة المحلية.

وأضاف: ”لا توجد قواعد أمريكية في العراق بل مدربون ومستشارون“.

وكشف أن معدل تواجد القوات هناك هو 5200 جندي أسبوعيًا، مشيرًا أن ”هذا العدد متغير وليس ثابتًا، وهم متواجدون مع القوات العراقية“.

واعتبر أن ”القوات الأمنية العراقية ليست جاهزة إلى الآن؛ لحفظ الأمن إلا بمساعدة القوات الأجنبية“.

ونفى ”هود“ وجود تحركات عسكرية أمريكية خاصة في العراق، مشيرًا إلى أن ”هناك تضليلًا إعلاميًا متعمدًا، يدعي وجود تحركات عسكرية أمريكية ونشر آلاف من القوات“.