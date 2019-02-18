الحكومة الفلسطينية تتهم حماس بـ“تزوير“ جوازات السفر

اتهمت وزارة الداخلية بحكومة تسيير الأعمال الفلسطينية في رام الله، حركة حماس، يوم الإثنين، بتزوير جوازات السفر الفلسطينية التي تصدر لسكان قطاع غزة من الضفة الغربية.

وقال وكيل الوزارة، محمد منصور، إن “ تأخير إصدار جوازات السفر لسكان قطاع غزة خلال الفترة الماضية، جاء بسبب حدوث بعض حالات التزوير“.

وأوضح منصور، لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، أن ”التأخير الذي يحدث في غزة سببه حركة حماس، وأن هناك حالات تزوير تحصل“.

وأضاف أن الوزارة ”اطلعت على حالة تزوير قبل أسبوع، حيث وجدت 4 معاملات لشخص واحد بأسماء مختلفة“.

واعتبر منصور أن ”المعيقات التي تضعها حركة حماس تحول دون إصدار جواز السفر لسكان قطاع غزة خلال 48 ساعة، خاصة وأن حماس لا تسمح لموظفي الوزارة بممارسة عملهم في القطاع“.

وبين وكيل الوزارة أن ”حماس تعمل على استغلال المواطنين عبر دفع 120 دولارًا مقابل جواز السفر، في حين أن تكلفة إصداره تبلغ 65 دولارًا فقط“.