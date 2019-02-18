ممثل لخامنئي: 161 رجل دين شيعيًّا قتلوا في سوريا والعراق

قال ممثل المرشد الإيراني الأعلى في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، علي شيرازي، الاثنين، إن عدد رجال الدين الشيعة الذين قتلوا ضمن صفوف قوات فيلق القدس خلال الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا بلغوا 161 شخصًا.

وأضاف شيرازي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر فيلق القدس الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني بالعاصمة طهران، أن من بين القتلى ”25 إيرانيًّا، و96 عراقيًّا، و24 سوريًّا، و9 باكستانيين، و7 من الجنسية الأفغانية“.

ويتم تجنيد رجال الدين الأجانب من غير الإيرانيين للقتال في سوريا والعراق عبر ”جامعة المصطفى العالمية“، وهي جامعة دينية توفر التعليم للطلاب من داخل إيران وخارجها.

وتستخدم هذه المؤسسة -أيضًا- لتوسيع نفوذ طهران في الخارج.

يذكر أن الميزانية المخصصة لجامعة المصطفى، أعلى بكثير من الأموال المقدمة لبعض الجامعات العادية الكبرى مثل: جامعة أمير كبير في طهران.