البغدادي يرتدي الجينز ويتجول في مناطق سورية

نفى مصدر استخباري عراقي الأنباء التي تحدثت عن مقتل زعيم تنظيم ”داعش“ أبو بكر البغدادي في سوريا، مؤكدًا أن الأخير ما زال يختبئ في مناطق من سوريا.

ونقل موقع ”ناس“ المحلي عن مصدر في الاستخبارات العراقية لم يسمّه أن ”الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، عارية عن الصحة“.

وأضاف المصدر أن ”البغدادي لا يزال على قيد الحياة، وهو يختبئ في سوريا“، لافتاً إلى أن ”المعلومات المتوفرة تشير إلى أن زعيم داعش يتنقل بشكل مستمر خوفًا من استهدافه من قبل الطيران الجوي“.

وقبل أيام، نشرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية تقارير عن محاولة انقلاب على البغدادي في آخر جيوب التنظيم شمالي سوريا، إلا أن محاولة الانقلاب فشلت.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن شهود عيان ”أنه تمت مشاهدة البغدادي خلال المعارك التي قتل فيها كافة العناصر الذين حاولوا الانقلاب على البغدادي في مواجهات مع حرّاسه الشخصيين“.

بدوره قال الخبير الاستراتيجي فاضل أبو رغيف، إن ”البغدادي يتنقل باستمرار في الأراضي السورية وخلع عمامته، وارتدى الجينز للتمويه، وهو يتنقل بحسب المعلومات الواردة مع حمايته بين المناطق والقصبات“.

وأضاف الخبير في تصريحات صحفية، أن ”البغدادي يُعاني من 3 أمراض مزمنة وهو في حالة انهيار بعد الخسائر التي تعرض لها في العراق وسوريا”، موضحًا أن ”زعيم التنظيم يتنقل في سوريا رفقة حارسين شخصيين فقط بعد خسارة أغلب مؤيديه من العناصر والقيادات في داعش“.

وتفيد التقارير الواردة من الميدان السوري، بأن عناصر ”داعش“ يخوضون معارك شرسة في الكيلومترات الأربع الأخيرة التي يسيطرون عليها في منطقة شرق الفرات شمالي شرقي سوريا.

وبحسب وسائل إعلام كردية فإن قوات قسد تخوض معارك مع آخر مقاتلي داعش المحاصرين في جيب صغير قبل الإعلان عن استعادة السيطرة على كامل مناطق شمال سوريا من تنظيم ”داعش“.