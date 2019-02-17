إصابة جندي إسرائيلي و19 فلسطينيًا خلال مواجهات شمال غزة‎

أصيب جندي إسرائيلي و19 شابًا فلسطينيًا، مساء الأحد، خلال اشتباكات اندلعت مساء الأحد على الحدود الشرقية لشمال قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ”19 مواطنًا أصيبوا بجراح مختلفة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم، شمال قطاع غزة“.

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن ”عشرات الفلسطينين شمال قطاع غزة، قاموا بإشعال الإطارات وإلقاء عبوات ناسفة ضد قوات الجيش والسياج الأمني، حيث أصيب جندي بجروح نتيجة إلقاء عبوة ناسفة باتجاهه“.

وفي سياق متصل، قصفت المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي نقطة أمنية تابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، شمال قطاع غزة.

ويتظاهر المئات من الفلسطينيين، بشكل يومي، على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال ساعات المساء، ضمن ما يعرف بفعاليات ”الإرباك الليلي“ التي تنظمها الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار عن غزة.