جنرال أمريكي: لن ندعم قوات سوريا الديمقراطية إذا تحالفت مع الأسد

قال قائد قوات التحالف الدولي ضد داعش الجنرال الأمريكي بول لاكاميرا، إن بلاده ستضطر لوقف مساعداتها العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد ”في حال تحالف مقاتليها مع الرئيس السوري بشار الأسد أو روسيا“.

وقال القائد العسكري الأمريكي: ”سنستمر في تدريبهم وتسليحهم إذا بقوا شركاء لنا“، مشيدًا بانتصاراتهم الصعبة ضد داعش.

وأضاف لمجموعة صغيرة من الصحفيين: ”ستنقطع هذه العلاقة لأنهم سيعودون إلى النظام الذي لا نرتبط معه بعلاقة أو الروس، إذا حدث ذلك فلن نبقى شركاء معهم بعدها“.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على القرارات الصعبة التي تواجه قوات سوريا الديمقراطية مع استعداد واشنطن لسحب قواتها من سوريا، وإمكانية دخول تركيا للمناطق التي تسيطر عليها حاليًا.

وسعى قادة أكراد سوريون إلى إجراء محادثات مع حكومة الأسد بغية حماية منطقتهم التي تتمتع بحكم ذاتي، بعد انسحاب القوات الأمريكية الداعمة لهم حاليًا.