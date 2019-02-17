السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر كرم أبوسالم بين غزة وإسرائيل  

غادر موظفو هيئة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية، الأحد، معبر كرم أبوسالم التجاري بين قطاع غزة وإسرائيل، بعد ما اعتبروه ”مضايقات“ من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في غزة.

وقالت مصادر فلسطينية لـ“إرم نيوز“، إن ”موظفي هيئة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية غادروا معبر كرم أبو سالم بشكل مفاجئ“.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن ”عناصر من أمن حماس تسلموا جوانب من بوابات المعبر، وأقاموا نقاطًا أمنية داخله“.

ويأتي هذا التطور، بعد ما قالت مصادر أمنية في غزة، عن إدخال إسرائيل أحذية عسكرية لقطاع غزة، مزودة بشرائح إلكترونية للتعقب، عبر معبر كرم أبوسالم، وهو ما تعتبره دوائر أمنية في حماس اختراقًا امنيًا ناتجًا عن ”تراخي موظفي السلطة في تفتيش الحاويات المحملة بالبضائع“.

وسبق أن منعت أجهزة أمن حماس، موظفي معبر كرم أبوسالم من دخوله، قبل الموافقة على إجراءات أمنية تتعلق ببيانات الأشخاص العاملين به، وأخذ بصمات خاصة بهم.

واستلمت السلطة الفلسطينية، معابر قطاع غزة، نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2017، عقب اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، إلا أن هذا الاتفاق لم تنفذ بقية بنوده.

وسحبت السلطة الفلسطينية قبل شهرين، موظفيها العاملين في معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، احتجاجًا على ما قالت إنه ”مضايقات أجهزة أمن حماس“.