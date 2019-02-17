مقتل 10 مدنيين بقصف مدفعي لقوات النظام في إدلب السورية

قتل 10 مدنيين؛ جراء قصف مدفعي نفذته قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة، على مناطق سكنية بمنطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب.

وقال الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، إن ”القصف المدفعي خلال 24 ساعة الأخيرة، خلف سقوط 10 قتلى وإصابة 34 آخرين من المدنيين“.

وأضاف أن ”القصف المدفعي استهدف 13 منطقة مأهولة بالسكان المدنيين، في مقدمتها بلدتي خان شيخون ومعرة النعمان بريف إدلب“.

وذكر مدير الدفاع المدني مصطفى حاج يوسف، أن ”قصف النظام للمناطق المأهولة بالمدنيين، بدأ في ساعات الظهر من يوم أمس السبت“، مبينًا أن ”236 قذيفة سقطت على المناطق المستهدفة، وأن من بين القتلى 4 نساء و3 أطفال“.

وتابع: ”قصف قوات النظام للمناطق المكتظة بالمدنيين سيؤدي إلى كارثة إنسانية في المنطقة.. للأسف خلال الفترة الأخيرة سال دم كثير، ومعظم الذين قتلوا هم من النساء والأطفال، والمدنيون باتوا يعيشون في الملاجئ والمغارات كما كان الحال في الغوطة الشرقية“.