بعد الإفراج عنه.. مدير مخابرات القذافي يصل تونس (صورة)

وصل أبو زيد عمر دوردة، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الخارجي (المخابرات) في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد إلى تونس، بعد أن أفرجت عنه الأجهزة الأمنية في طرابلس الليبية.

ونشر حساب صحيفة أسطر الليبية على موقع فيسبوك صورة لوصول دوردة إلى مطار قرطاج التونسي، حيث كان في استقباله القنصل العام الليبي في تونس محمد المرداس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الليبية أن عملية الإفراج عن مدير المخابرات في عهد القذافي، جاءت بعد أن تدهورت صحته، كما أنها تأتي بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.

وكان مكتب النائب العام في طرابلس، أصدر أمرًا بالإفراج الصحي عن دوردة منذ منتصف العام الماضي 2018، لكن القرار لم يُنفذ حينها.

يشار إلى أن محكمة استئناف طرابلس، قضت بالإعدام على دوردة في 28 تموز/يوليو 2015 ، بتهمة المشاركة في قمع وقتل المتظاهرين والمدنيين.